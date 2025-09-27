bagnaia vince la sprint in giappone secondo marc marquez

AGI - Finalmente Pecco. Il weekend del Motegi si apre nel segno di Francesco Bagnaia: il torinese della Ducati prima va a prendersi la pole - la seconda stagionale dopo quella di Brno - e poi ritrova il successo in una sprint che mancava dallo scorso novembre, quando fece doppietta nel Gran Premio della Solidarietà a Barcellona. Il due volte campione del mondo precede il compagno di box e leader della classifica iridata Marc Marquez, che fa un altro passo verso il titolo: il Cabroncito potrebbe laurearsi campione già domani a patto che il fratello Alex, oggi solo decimo in sella alla Ducati griffata Gresini, non faccia 7 punti in più di lui. 🔗 Leggi su Agi.it

