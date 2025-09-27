Bagnaia trionfa nella Sprint di Motegi | dominio Ducati e sogni mondiali riaccesi

Francesco “Pecco” Bagnaia Francesco “Pecco” Bagnaia torna sul gradino più alto del podio dopo 315 giorni di digiuno. Il pilota torinese della Ducati ha conquistato la Sprint del Gran Premio del Giappone con una prestazione di autorità, imponendosi davanti a Marc Márquez e al giovane talento Pedro Acosta. Una vittoria che rilancia morale e ambizioni, restituendo al campione il sorriso smarrito nelle ultime settimane difficili. L’avvio della gara è stato subito segnato da un colpo di scena: fuori dopo poche curve Marco Bezzecchi e Jorge Martin, quest’ultimo vittima di una caduta che gli è costata la frattura della clavicola destra. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

