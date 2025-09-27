Bagnaia trionfa nella Sprint di Motegi | dominio Ducati e sogni mondiali riaccesi
Francesco “Pecco” Bagnaia Francesco “Pecco” Bagnaia torna sul gradino più alto del podio dopo 315 giorni di digiuno. Il pilota torinese della Ducati ha conquistato la Sprint del Gran Premio del Giappone con una prestazione di autorità, imponendosi davanti a Marc Márquez e al giovane talento Pedro Acosta. Una vittoria che rilancia morale e ambizioni, restituendo al campione il sorriso smarrito nelle ultime settimane difficili. L’avvio della gara è stato subito segnato da un colpo di scena: fuori dopo poche curve Marco Bezzecchi e Jorge Martin, quest’ultimo vittima di una caduta che gli è costata la frattura della clavicola destra. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
In questa notizia si parla di: bagnaia - trionfa
Marc Marquez trionfa anche in Germania davanti ad Alex e Bagnaia. Cadono Bezzecchi e Di Giannantonio
MotoGp Germania, la gara: trionfa Marquez, podio tutto Ducati. Super Bagnaia, da 11° a 3°. Quante cadute
Marc Marquez trionfa anche in Germania davanti ad Alex, Bagnaia da 11° a 3°. Cadono Bezzecchi e Di Giannantonio
SPECIALE MOTORI MotoGP GP San Marino 2025 Marc Marquez vince anche a Misano davanti a un super Bezzecchi. Caduto Bagnaia Gazzetta dello Sport (F.Mariani) Marc trionfa dopo una durissima battaglia con il pilota Aprilia. Terzo il fratello Alex. Delude - facebook.com Vai su Facebook
BEZ DA URLO, MA NON BASTA: TRIONFA MARC MARQUEZ Bez lotta, graffia, va largo, risponde a Marc, ma alla fine deve accontentarsi del secondo posto a Misano. Marc vince ancora. Terzo Alex Morbidelli chiude quarto, out Bagnaia, Bastianini e Acos - X Vai su X
Pagina 2 | Bagnaia rinasce in Giappone: trionfo nella Sprint e pole per il Gp di Motegi! - Dopo tante difficoltà il pilota italiano della Ducati lancia un segnale, chiudendo la gara corta davanti a Marc Marquez e ad Acosta: tutti i dettagli ... Da corrieredellosport.it
Bagnaia rinasce a Motegi: Pecco trionfa nella Sprint in Giappone con la Ducati, Marc Marquez secondo - Pecco Bagnaia stravince la Sprint Race di MotoGP in Giappone: sul circuito di Motegi il torinese domina, chiudendo davanti a Marc Marquez e Pedro Acosta ... Scrive fanpage.it