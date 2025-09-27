Bagnaia trionfa nella Sprint di Motegi | dominio Ducati e sogni mondiali riaccesi

Ilfogliettone.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesco “Pecco” Bagnaia Francesco “Pecco” Bagnaia torna sul gradino più alto del podio dopo 315 giorni di digiuno. Il pilota torinese della Ducati ha conquistato la Sprint del Gran Premio del Giappone con una prestazione di autorità, imponendosi davanti a Marc Márquez e al giovane talento Pedro Acosta. Una vittoria che rilancia morale e ambizioni, restituendo al campione il sorriso smarrito nelle ultime settimane difficili. L’avvio della gara è stato subito segnato da un colpo di scena: fuori dopo poche curve Marco Bezzecchi e Jorge Martin, quest’ultimo vittima di una caduta che gli è costata la frattura della clavicola destra. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

bagnaia trionfa nella sprint di motegi dominio ducati e sogni mondiali riaccesi

© Ilfogliettone.it - Bagnaia trionfa nella Sprint di Motegi: dominio Ducati e sogni mondiali riaccesi

In questa notizia si parla di: bagnaia - trionfa

Marc Marquez trionfa anche in Germania davanti ad Alex e Bagnaia. Cadono Bezzecchi e Di Giannantonio

MotoGp Germania, la gara: trionfa Marquez, podio tutto Ducati. Super Bagnaia, da 11° a 3°. Quante cadute

Marc Marquez trionfa anche in Germania davanti ad Alex, Bagnaia da 11° a 3°. Cadono Bezzecchi e Di Giannantonio

bagnaia trionfa sprint motegiPagina 2 | Bagnaia rinasce in Giappone: trionfo nella Sprint e pole per il Gp di Motegi! - Dopo tante difficoltà il pilota italiano della Ducati lancia un segnale, chiudendo la gara corta davanti a Marc Marquez e ad Acosta: tutti i dettagli ... Da corrieredellosport.it

bagnaia trionfa sprint motegiBagnaia rinasce a Motegi: Pecco trionfa nella Sprint in Giappone con la Ducati, Marc Marquez secondo - Pecco Bagnaia stravince la Sprint Race di MotoGP in Giappone: sul circuito di Motegi il torinese domina, chiudendo davanti a Marc Marquez e Pedro Acosta ... Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Bagnaia Trionfa Sprint Motegi