Bagnaia | Sono tornato a fare ciò che mi piace Marquez | L' obiettivo del weekend è un altro

Torna a sorridere Pecco dopo le tante difficoltà. Concludono la Sprint alle sue spalle il leader del Mondiale e Acosta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bagnaia: "Sono tornato a fare ciò che mi piace". Marquez: "L'obiettivo del weekend è un altro"

In questa notizia si parla di: bagnaia - sono

MotoGp, Marquez punta sulla gara. Bagnaia prova il nuovo telaio: “Ci sono pro e contro”

MotoGP, Davide Tardozzi: “Abbiamo il dovere di riportare Bagnaia al vertice, per Brno sono fiducioso”

Furia Bagnaia: "So cos'è successo e non sono contento". Tardozzi: "Colpa nostra"

Achille Lauro, Flavia Pennetta e Francesco Bagnaia sono i primi tedofori dei Giochi invernali Milano Cortina 2026 - facebook.com Vai su Facebook

#MotoGP "Il motore è uguale", dice Pecco Bagnaia a Marc Marquez in un video pubblicato sui social direttamente da Ducati. A tutti gli effetti è così: oggi il lavoro è stato incentrato sul pacchetto 2025, ripartizione dei pesi e via discorrendo. Non ci sono state fant - X Vai su X

GP Giappone: Bagnaia "sono tornato a fare quello che piace" - "Sono felicissimo di essere tornato a fare quello che mi piace, cioé partire bene e interpretare una bella gara. Si legge su ansa.it

Bagnaia show nella Sprint Race a Motegi: torna alla vittoria davanti a Marc Marquez! - Il weekend in Giappone si apre nel segno di Pecco: "Moto fantastica". Scrive tuttosport.com