Bagnaia rinasce a Motegi | Pecco trionfa nella Sprint in Giappone con la Ducati Marc Marquez secondo

Pecco Bagnaia stravince la Sprint Race di MotoGP in Giappone: sul circuito di Motegi il torinese domina, chiudendo davanti a Marc Marquez e Pedro Acosta. Bagnaia partirà in pole position domenica nel GP. 🔗 Leggi su Fanpage.it
MotoGP, Marc Marquez detta legge anche nella Sprint di Brno. Bastianini rinasce, Bagnaia affossato dalle gomme
(TORNA) MARC MARQUEZ! Il 93 in rosso si prende le pre qualifiche di Misano che vedono rinascere Pecco Bagnaia finalmente tornato in top5 (con forcellone GP25). Ottimo, e non è mai facile per lui il venerdì, Marco Bezzecchi che chiude P2 appena dietro - facebook.com Vai su Facebook
