Bagnaia in sella alla Ducati partirà in pole position nel Gran Premio del Giappone

Francesco Bagnaia, in sella alla Ducati, ha conquistato la pole position del Gran Premio del Giappone 17esima tappa del Mondiale MotoGP. L'italiano ha preceduto lo spagnolo Joan Mir (Honda) e il leader del campionato Marc Marquez (Ducati).In difficoltà da diverse settimane, il due volte campione. 🔗 Leggi su Today.it