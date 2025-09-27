Bagnaia in sella alla Ducati partirà in pole position nel Gran Premio del Giappone
Francesco Bagnaia, in sella alla Ducati, ha conquistato la pole position del Gran Premio del Giappone 17esima tappa del Mondiale MotoGP. L'italiano ha preceduto lo spagnolo Joan Mir (Honda) e il leader del campionato Marc Marquez (Ducati).In difficoltà da diverse settimane, il due volte campione. 🔗 Leggi su Today.it
Marco Bezzecchi in sella all’Aprilia regala spettacolo in Giappone, concludendo in 1° posizione il venerdì. Seguono Pedro Acosta e Marc Marquez; scende in 7° posizione Pecco Bagnaia e rimane clamorosamente fuori dal Q2 Alex Marquez, chi si classifica s - facebook.com Vai su Facebook
Quartararo e Oliveira portano le Yamaha al 4° e 5° posto, 6ª la Honda con Marini. Bagnaia è 9°. Mir è tornato in sella e ha chiuso il turno con il 10° tempo https://gpone.com/it/2025/09/14/motogp/misano-marc-marquez-davanti-a-bezzecchi-nel-warm-up-3deg-a - X Vai su X
Bagnaia, in sella alla Ducati, partirà in pole position nel Gran Premio del Giappone - Il leader del mondiale Marc Marquez, che potrebbe conquistare già questo weekend il suo settimo titolo iridato, si è assicurato la prima fila chiudendo terzo ... msn.com scrive
Bagnaia, addio alla Ducati? Il grande tecnico fa una rivelazione sul futuro di Pecco - Secondo Ramon Forcada, Pecco Bagnaia non chiederà mai di lasciare il team Ducati ufficiale, essendo una risorsa per esso. Lo riporta reportmotori.it