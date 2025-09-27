Bagnaia da record a Motegi | pole position davanti a Mir e Márquez

Francesco Bagnaia si conferma competitivo a Motegi firmando una pole position da record con il tempo di 1’42”911, nuovo riferimento assoluto per la MotoGP sul tracciato giapponese. Il pilota della Ducati Lenovo precede di appena 92 millesimi un ottimo Joan Mir, capace di portare la Honda in prima fila. Terzo posto invece per Marc Márquez, che paga 132 millesimi dal compagno di squadra e scatterà accanto a loro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

