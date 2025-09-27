Baby Tris di sfide al Modena per i granata

Derby del Secchia per la Primavera della Reggiana. Alle 15, a Savignano sul Panaro, i granata affrontano il Modena con l'obiettivo di dimenticare le due sconfitte in extremis arrivate nelle prime due giornate di campionato contro Union Brescia e Albinoleffe. Mezz'ora più tardi, a Saliceta San Giuliano, si replica col match tra le due formazioni Under 14 e, alle 17,30, con le Under 13. Per le ultime due categorie si tratta della prima partita di campionato. Nella giornata di domani, invece, l' Under 15 è ospite alle 11 della Carrarese; le due società, poi, si ritroveranno di fronte alle 13,30 nella categoria Under 16.

