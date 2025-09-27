Avvolta dalle fiamme una morte orribile Tragedia in Italia | l’incendio non le ha dato scampo

Una persona è morta nell’ incendio di un’abitazione avvenuto questa mattina, sabato 27 settembre, a Briga Novarese, in provincia di Novara. Il rogo ha coinvolto un edificio situato in via Roma, nel pieno centro del paese. Secondo le prime informazioni, l’allarme è scattato nelle prime ore del mattino, quando alcuni residenti hanno notato del fumo uscire dall’abitazione. Sul posto sono rapidamente intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale sanitario del 118. I soccorritori, entrati all’interno della casa una volta domato l’incendio, hanno fatto la tragica scoperta: il corpo senza vita di una persona. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

