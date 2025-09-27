Avvocato Rosaria Vietri | Quando un matrimonio finisce serve rispetto I figli non devono diventare vittime della guerra tra genitori
«Quando un matrimonio o una relazione finiscono, dovrebbero chiudersi nella maniera più civile possibile: niente violenza fisica, niente violenza psicologica. Purtroppo la cronaca ci rimanda all’esatto opposto», spiega l’avvocato penalista Rosaria Vietri, che da anni si occupa di tutelare donne e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Minacce mafiose a Roberto Saviano e Rosaria Capacchione, confermate le condanne in Appello al boss Bidognetti e all’avvocato Santonastaso. Lo scrittore: «Mi hanno rubato la vita»
*Sarno, Aliberti ufficializza l’addio a Noi Moderati: “Aderisco a Forza Italia”* «La mia esperienza in Noi Moderati termina qui». Con queste parole l’avvocato Maria Rosaria Aliberti, consigliera di opposizione al Comune di Sarno e membro di Anci Campania, ha - facebook.com Vai su Facebook