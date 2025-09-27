Avvistati droni sulla più grande base militare della Danimarca

Today.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Droni non identificati hanno sorvolato la più grande base militare della Danimarca. Lo ha denunciato la polizia danese e si aggiunge a diversi sorvoli su alcuni scali aeroportuali effettuati questa settimana nel paese nordico. “Posso confermare che abbiamo avuto un incidente intorno alle 20:15 di. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: avvistati - droni

Flotilla:avvistati droni,poi l'attacco

Flotilla:avvistati droni,poi esplosioni

Flotilla, l’allarme via radio alle barche: “Avvistati diversi droni sopra di noi”

avvistati droni pi249 grandeDroni (non identificati) sulla più grande base militare della Danimarca. Allarme anche nel campus che ospita gli F-35 - I velivoli non sono stati ancora identificati, ma l'incidente è stato confermato dalla polizia danese e dalle forze ... Lo riporta leggo.it

avvistati droni pi249 grandeDroni non identificati sopra la più grande base militare della Danimarca: «È un attacco ibrido» - Droni non identificati sono stati avvistati sopra la più grande base militare della Danimarca, ha dichiarato sabato 27 settembre 2025 la polizia. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Avvistati Droni Pi249 Grande