Avvistati droni sulla più grande base militare della Danimarca
Droni non identificati hanno sorvolato la più grande base militare della Danimarca. Lo ha denunciato la polizia danese e si aggiunge a diversi sorvoli su alcuni scali aeroportuali effettuati questa settimana nel paese nordico. “Posso confermare che abbiamo avuto un incidente intorno alle 20:15 di. 🔗 Leggi su Today.it
Flotilla:avvistati droni,poi l'attacco
Flotilla:avvistati droni,poi esplosioni
Flotilla, l’allarme via radio alle barche: “Avvistati diversi droni sopra di noi”
#Svezia: droni avvistati vicino a una base della marina militare. Lo riporta Sveriges Radio, la radio di servizio pubblico svedese. Allerta anche in #Danimarca, chiuso e riaperto l'aeroporto di #Aalborg. Ieri jet russi vicino #Alaska e #Lettonia https://buff.ly/YKP47
Droni (non identificati) sulla più grande base militare della Danimarca. Allarme anche nel campus che ospita gli F-35 - I velivoli non sono stati ancora identificati, ma l'incidente è stato confermato dalla polizia danese e dalle forze ... Lo riporta leggo.it
Droni non identificati sopra la più grande base militare della Danimarca: «È un attacco ibrido» - Droni non identificati sono stati avvistati sopra la più grande base militare della Danimarca, ha dichiarato sabato 27 settembre 2025 la polizia. msn.com scrive