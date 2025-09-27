Avvistati droni in Danimarca erano sulla più grande base militare del Paese

Droni non identificati sono stati avvistati sopra la più grande base militare della Danimarca, ha dichiarato oggi la polizia, l’ultimo di una serie di avvistamenti che le autorità danesi hanno definito un "attacco ibrido». «Posso confermare che c'è stato un episodio intorno alle 20:15 (di ieri) che è durato alcune ore. Uno o due droni sono stati osservati all’esterno e sopra la base aerea»,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Avvistati droni in Danimarca, erano sulla più grande base militare del Paese

