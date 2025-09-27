Avvistata un’orsa con i cuccioli La Forestale | Nessun allarmismo

Nel pomeriggio di oggi – sabato 27 settembre – è stata avvistata un’orsa in compagnia di alcuni cuccioli sul monte Peller, tra la Val di Non e la Val di Sole. Secondo le prime informazioni, potrebbe trattarsi di F89, l’orsa catturata e dotata di radiocollare nei pressi di Vermiglio, nella notte. 🔗 Leggi su Trentotoday.it