Avviso dal Colle | la Flotilla accetti la mediazione incolumità a rischio La telefonata Mattarella-Meloni

Ilgiornale.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'avviso ai naviganti arriva direttamente da Sergio Mattarella ed è di quelli che non passano inosservati. Non solo perché le sue parole fanno seguito alle ripetute interlocuzioni di questi giorni sia con il governo italiano che con il Vaticano, ma anche perché l'appello alla Global Sumud Flotilla viene direttamente da chi ricopre il duplice ruolo di presidente della Repubblica e capo delle Forze armate. Le stesse - prima con la fregata Fasan e poi con la fregata anti-sommergibile Alpino - che nei giorni scorsi sono state mobilitate per fornire assistenza ai cittadini italiani presenti sulle 51 barche che compongono il convoglio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

