AVFX Award 2025 a Spotorno gli Oscar per gli effetti speciali e l’animazione del cinema italiano Ospiti d’eccezione | gli attori Giulio Feltri e Barbara Chichiarelli

Riflettori puntati sul red carpet e la cerimonia di premiazione degli AVFX Award 2025. La quarta edizione del Festival degli Effetti Visivi e dell’animazione CGI si svolgerà a Spotorno (Savona) il 27 e 28 settembre. Si inizia sabato 27 con il red carpet che si terrà sul Molo Sirio della città ligure e alle 20 la cerimonia di premiazione condotta dal giornalista del Fattoquotidiano.it Davide Turrini e dalla stand up comedian Maristella Losacco. 23 i premiati tra cui Victor Perez, l’ultimo vincitore dei David di Donatello per i Migliori Effetti Visivi in Napoli – New York di Gabriele Salvatores. Tra gli ospiti ci saranno: Maurizio Nichetti, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico; i registi Arnaldo Catinari ed Eros Puglielli; Paolo Strippoli, autore di La Valle dei Sorrisi; Barbara Chichiarelli protagonista di M il Figlio del secolo e Giulio Feltri, nipote del giornalista Vittorio e interprete di La Valle dei sorrisi; lo scenografo Mauro Vanzati e il direttore della fotografia Paolo Carnera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it