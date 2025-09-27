Avengers | Doomsday Shane Black afferma che Dottor Destino rivoluzionerà i cinecomic

Mentre Robert Downey Jr. si prepara a tornare nel Marvel Cinematic Universe in Avengers: Doomsday, uno dei precedenti registi della Marvel Studios, reagisce alla sua scelta per il ruolo di Dottor Destino. In una nuova intervista con ComicBook, il regista di Iron Man 3, Shane Black, ha infatti commentato il ritorno dell’ex attore di Tony Stark nel franchise, ma ora come antagonista centrale dell’attuale narrazione della Marvel Studios. Dopo aver lavorato con la star nel film del 2013, che ha incassato 1,2 miliardi di dollari al botteghino mondiale, il regista ha condiviso quanto segue sul sorprendente casting: “ Penso che con questo ruolo riuscirà a rinvigorire da solo l’intero settore dei film tratti dai fumetti. 🔗 Leggi su Cinefilos.it