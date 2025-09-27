Avengers | Doomsday Shane Black afferma che Dottor Destino rivoluzionerà i cinecomic

Cinefilos.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre Robert Downey Jr.  si prepara a tornare nel Marvel Cinematic Universe in Avengers: Doomsday, uno dei precedenti registi della Marvel Studios, reagisce alla sua scelta per il ruolo di Dottor Destino. In una nuova intervista con ComicBook, il regista di Iron Man 3, Shane Black, ha infatti commentato il ritorno dell’ex attore di Tony Stark nel franchise, ma ora come antagonista centrale dell’attuale narrazione della Marvel Studios. Dopo aver lavorato con la star nel film del 2013, che ha incassato 1,2 miliardi di dollari al botteghino mondiale, il regista ha condiviso quanto segue sul sorprendente casting: “ Penso che con questo ruolo riuscirà a rinvigorire da solo l’intero settore dei film tratti dai fumetti. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: avengers - doomsday

Chris Hemsworth conferma che una location chiave del MCU non sarà presente in Avengers: Doomsday

Anthony Mackie parla del ritorno di Robert Downey Jr. nei panni di Doctor Doom in Avengers: Doomsday

Thor e il futuro in avengers: doomsday, chris hemsworth chiarisce i dubbi

avengers doomsday shane blackAvengers: Doomsday, Dottor Destino salverà i cinecomic secondo il regista di Iron Man 3 - Il regista di Iron Man è convinto che il Dottor Destino di Robert Downey Jr si rivelerà una vera salvezza per il mondo dei cinecomic ... Da cinema.everyeye.it

avengers doomsday shane blackIron Man Director Confident Robert Downey Jr. Will “Singlehandedly Reinvigorate” Dying Superhero Movies - is stepping back into the Marvel world, and this time, the Iron Man star will play Doctor Doom in Avengers: Doomsday. Riporta fandomwire.com

Cerca Video su questo argomento: Avengers Doomsday Shane Black