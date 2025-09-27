Avengers Doomsday il regista di Iron Man 3 è convinto | Robert Downey Jr salverà i cinecomic
Il regista Shane Black è sicuro che la sola presenza della star di Iron Man, che darà vita al personaggio del Dottor Destino, risolleverà le sorti dei cinecomic al box-office Shane Black non ha dubbi: Robert Downey Jr. riuscirà a salvare i cinecomic dalla fase calante che stanno attraversando, riportando in alto il genere con il prossimo film in cantiere dei Marvel Studios, Avengers: Doomsday. Nella pellicola, l'attore non tornerà nei panni di Tony Stark, ma come noto darà vita al personaggio di Victor von Doom alias il Dottor Destino. Black è noto per aver diretto Downey Jr. in Iron Man 3, che nonostante abbia diviso molto i critici ha finito per incassare 1. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
