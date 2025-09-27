Avellino vuole il bis | dopo Rieti c’è Milano sulla strada dei biancoverdi

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo l’entusiasmante successo all’esordio sul parquet di Rieti, il Gruppo Lombardi Avellino Basket è pronto a vivere la sua prima gara casalinga della stagione. Domenica, alle ore 18:00, al PalaDelMauro arriverà l’ Urania Milano, avversario insidioso e ricco di talento. A presentare l’appuntamento è stato il vice allenatore Emanuele Mazzalupi, che ha trasmesso entusiasmo e determinazione in vista del debutto davanti al pubblico biancoverde: “Giocare davanti ai nostri tifosi e alla società al completo è un momento che attendiamo con grande desiderio. Dopo la vittoria di Rieti, arrivata su un campo storicamente difficile, abbiamo dimostrato forza e carattere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

