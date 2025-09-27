Tempo di lettura: 2 minuti Seconda gara casalinga, nuovo test di personalità per l’ Avellino. Questo pomeriggio (ore 15) al Partenio-Lombardi i biancoverdi ospitano la Virtus Entella, neopromossa come la squadra di Raffaele Biancolino ma tutt’altro che disposta a fare la comparsa. Per i lupi l’obiettivo è chiaro: dare continuità al percorso di crescita intrapreso, senza farsi condizionare dalle assenze. L’infermeria resta affollata. L’ultimo stop è quello di Dimitrios Sounas, leader del centrocampo, fermato da un problema muscolare: salterà Entella e Padova, con l’auspicio di rivederlo in campo contro il Mantova. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Avellino-Virtus Entella, le probabili formazioni