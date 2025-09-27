Avellino-Virtus Entella le formazioni ufficiali | sorpresa Kumi Besaggio titolare
Avellino, 27 settembre 2025 – Fischio d’inizio alle ore 15 al Partenio-Lombardi per la sfida valida per la quinta giornata del campionato di Serie BKT tra Avellino e Virtus Entella.Il tecnico biancoverde Raffaele Biancolino sorprende ancora: dal 1’ in campo Kumi a centrocampo accanto a Palmiero. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: avellino - virtus
Avellino-Virtus Entella, al via la prevendita: date, modalità e prezzi per il match del 27 settembre 2025
Avellino-Virtus Entella, quinta giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla
U. S. Avellino, Biancolino presenta la sfida con la Virtus Entella: "Settimana complicata, ma squadra in buona condizione"
Sport Channel 214. . L'Avellino si prepara alla sfida di domani alle 15 contro la Virtus Entella Una partita ostica che non vedrà tra i protagonisti Dimitrios Sounas fermo per una settimana a causa di una noia muscolare. - facebook.com Vai su Facebook
Ora è ufficiale: dopo gli errori di #VeronaJuve, l’arbitro #Rapuano retrocede in #SerieB Sarà il quarto ufficiale della sfida tra Avellino e Virtus Entella Pensieri ARTICOLO COMPLETO NEL PRIMO COMMENTO - X Vai su X
Serie B 2025-2026: Avellino-Virtus Entella, le probabili formazioni - Lombardi ospita la sfida fra i biancoverdi d'Irpinia e il club di Chiavari: si gioca alle ore 15. Segnala sportal.it
Avellino-Virtus Entella: diretta live e risultato in tempo reale - Virtus Entella di Sabato 27 settembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. calciomagazine.net scrive