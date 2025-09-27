Avellino troppo forte Chiappella ammette | Lupi meritevoli noi troppo timidi

Tempo di lettura: < 1 minuto Sconfitta amara per la Virtus Entella al Partenio-Lombardi, dove l’Avellino si è imposto con un secco 2-0. Al termine della gara il tecnico dei liguri, Andrea Chiappella, non ha nascosto le difficoltà della sua squadra, riconoscendo i meriti dei biancoverdi. “Un approccio troppo timido, non siamo stati bravi a scalare bene. L’Avellino ha meritato – ha dichiarato l’allenatore –. Dobbiamo crescere su questo punto di vista e occorre convinzione per sviluppare gioco. Fuori casa questi aspetti contano ancora di più”. Chiappella ha analizzato soprattutto il primo tempo, in cui l’Entella ha provato a mantenere continuità senza però concretizzare: “Siamo stati troppo frettolosi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

