Avellino pragmatismo che premia | Entella respinta senza appello
L’Avellino, con la precisione di chi non vuole lasciare margini a discussioni, ha superato la Virtus Entella per 2-0, conquistando tre punti preziosi e mostrando, al tempo stesso, la solidità di una squadra in crescita. Non si è trattato di spettacolo, ma di sostanza: il vantaggio giunge al 9’. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: avellino - pragmatismo
