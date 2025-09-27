Tempo di lettura: 3 minuti L’ Avellino quest’anno, a guardare queste prime uscite, sembra un po’ Ricomincio da tre. Con il Frosinone si era partiti male, quasi da dire: “ma allora non è cambiato niente, ricominciamo sempre da zero. anzi, da meno uno”. Poi, però, con il Modena è arrivato un pareggio che non sembrava granché, ma era come quando Massimo Troisi diceva “qualcosa me la porto”. E quell’uno in classifica, in realtà, era tanto, perché dava la certezza che i lupi c’erano ancora. Con il Monza è stata la svolta. La squadra biancoverde ha trovato il coraggio, si è buttata dentro senza più paura, come il protagonista che decide finalmente di provarci. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Avellino, la poesia e la concretezza di un nuovo inizio