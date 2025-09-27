Avellino la poesia e la concretezza di un nuovo inizio
Tempo di lettura: 3 minuti L’ Avellino quest’anno, a guardare queste prime uscite, sembra un po’ Ricomincio da tre. Con il Frosinone si era partiti male, quasi da dire: “ma allora non è cambiato niente, ricominciamo sempre da zero. anzi, da meno uno”. Poi, però, con il Modena è arrivato un pareggio che non sembrava granché, ma era come quando Massimo Troisi diceva “qualcosa me la porto”. E quell’uno in classifica, in realtà, era tanto, perché dava la certezza che i lupi c’erano ancora. Con il Monza è stata la svolta. La squadra biancoverde ha trovato il coraggio, si è buttata dentro senza più paura, come il protagonista che decide finalmente di provarci. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: avellino - poesia
Ana Carla Maza in trio ad Avellino: suoni latini e poesia nel verde del Parco Gesualdo
La poesia, sete di senso: ad Avellino la presentazione di "Arsura" di Emilia Bersabea Cirillo
COMA COSE in concerto 20 settembre 2025 Piazza Dante Ore 21:30 Ingresso gratuito Chiusano San Domenico (Avellino) Un viaggio tra musica, poesia urbana e riflessioni sonore con uno dei duo più originali della scena italiana! I Coma Cose arrivano a Chi - facebook.com Vai su Facebook
Spitale nuovo comandante Nucleo investigativo forestali Avellino - È il tenente Andrea Spitale il nuovo comandante del Nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale del gruppo carabinieri forestali di Avellino. ansa.it scrive
Avellino, si cerca un nuovo difensore: occhi puntati sul talento dell'Inter Fontanarosa - L’Avellino è pronto a piazzare l’ultimo colpo di mercato in entrata, con l’obiettivo di rinforzare il reparto arretrato a disposizione di Biancolino. Lo riporta tuttomercatoweb.com