AV Napoli – Bari | completati i lavori di potenziamento sulla tratta Caserta – Benevento – Foggia

Si sono conclusi come da programma gli interventi di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) sulla linea Caserta – Benevento – Foggia nell'ambito del nuovo itinerario Alta VelocitàAlta Capacità Napoli – Bari, per un impegno economico complessivo di circa 430 milioni di euro. I lavori hanno portato all'attivazione di un nuovo tratto di linea tra Cancello e Frasso Telesino e di una nuova località di servizio di diramazione dei treni nel tratto Caserta – Cancello gestito con il nuovo Apparato Centrale Computerizzato Multistazione che, a regime, incrementerà gli standard di regolarità della circolazione.

