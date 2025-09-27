AV Napoli – Bari | completati i lavori di potenziamento sulla tratta Caserta – Benevento – Foggia

Anteprima24.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Si sono conclusi come da programma gli interventi di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) sulla linea CasertaBeneventoFoggia nell’ambito del nuovo  itinerario Alta VelocitàAlta Capacità NapoliBari, per un impegno economico complessivo di  circa 430 milioni di euro. I lavori hanno portato all’attivazione di un nuovo tratto di linea tra Cancello e Frasso Telesino e di una nuova località di servizio di diramazione dei treni nel tratto Caserta – Cancello gestito con il nuovo Apparato Centrale Computerizzato Multistazione che, a regime, incrementerà gli standard di regolarità della circolazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

av napoli 8211 bari completati i lavori di potenziamento sulla tratta caserta 8211 benevento 8211 foggia

© Anteprima24.it - AV Napoli – Bari: completati i lavori di potenziamento sulla tratta Caserta – Benevento – Foggia

In questa notizia si parla di: napoli - bari

Collegi universitari IPE a Napoli e Bari: al via il bando per le borse di studio

Ceduto dal Napoli al Bari in prestito, affare fatto: di chi si tratta

Napoli-Bari, oltre 34 miliardi da Pnrr e Zes: così la rete punta sull?efficienza

av napoli 8211 bariAV Napoli-Bari, completato lo scavo della Galleria San Lorenzo: è il secondo tunnel più lungo del lotto Telese–Vitulano - Importante traguardo per la nuova linea ferroviaria Alta Velocità/Alta Capacità Napoli- Lo riporta ilvescovado.it

av napoli 8211 bariRFI: completati i lavori di potenziamento sulla linea AV/AC Napoli–Bari - I lavori hanno incluso l’attivazione di un nuovo tratto tra Cancello e Frasso Telesino e l’installazione di una nuova località di servizio con Apparato Centrale Computerizzato Multistazione, che migli ... Come scrive giornaledipuglia.com

Cerca Video su questo argomento: Av Napoli 8211 Bari