Autovettura rubata distrutta dalle fiamme in aperta campagna a Ugento
UGENTO - Una Fiat Punto rubata è stata trovata completamente avvolta dalle fiamme in aperta campagna nel territorio di Ugento, in località Torre Mozza, lungo la strada provinciale 332. L’episodio si è verificato nella tarda serata di ieri, intorno alle 22.30.Sul posto è intervenuta una squadra. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: autovettura - rubata
#Trani: auto rubata distrutta da un incendio nella notte Nella notte un incendio in un'area rurale alla periferia di Trani ha completamente distrutto un’autovettura che, dai primi accertamenti, sarebbe stata rubata lo scorso 19 agosto ad #Andria (BT). Sul post Vai su Facebook
Quattro minori su un'auto rubata non si fermano all'alt della polizia e si schiantano nel Pavese #vigevano #pavia #16settembre - X Vai su X
Auto rubata e data alle fiamme nelle campagne di Ugento, indagano i carabinieri - Ugento (Lecce) – Ancora un’auto in fiamme nel Salento e si tratta di un incendio doloso. Da corrieresalentino.it
Autovettura rubata data alle fiamme in aperta campagna a Ugento - 30, ha distrutto completamente una Fiat Punto in un’area isolata, lungo la strada provinciale 332. Lo riporta lecceprima.it