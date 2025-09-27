Autovettura rubata distrutta dalle fiamme in aperta campagna a Ugento

Lecceprima.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

UGENTO - Una Fiat Punto rubata è stata trovata completamente avvolta dalle fiamme in aperta campagna nel territorio di Ugento, in località Torre Mozza, lungo la strada provinciale 332. L’episodio si è verificato nella tarda serata di ieri, intorno alle 22.30.Sul posto è intervenuta una squadra. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

