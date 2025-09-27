Attenzione agli svincoli: Autostrade per l’Italia ha comunicato chiusure programmate per le stazioni di Bergamo e di Dalmine dell’A4, per consentire lavori sulla pavimentazione che, a causa della pioggia, sono stati annullati nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 settembre. Il casello di Dalmine sarà chiuso nelle due notti di lunedì 29 e martedì 30 settembre, con orario 21:00-5:00, in uscita per chi proviene da Milano. Dalle 21:00 di mercoledì 1 alle 5:00 di giovedì 2 ottobre, invece, la chiusura sarà in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia; dalle 21:00 di venerdì 3 alle 5:00 di sabato 4 ottobre, invece, in uscita per chi proviene da Brescia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Autostrada A4, programmate chiusure alle uscite di Bergamo e Dalmine