Autostrada A4 programmate chiusure alle uscite di Bergamo e Dalmine
Attenzione agli svincoli: Autostrade per l’Italia ha comunicato chiusure programmate per le stazioni di Bergamo e di Dalmine dell’A4, per consentire lavori sulla pavimentazione che, a causa della pioggia, sono stati annullati nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 settembre. Il casello di Dalmine sarà chiuso nelle due notti di lunedì 29 e martedì 30 settembre, con orario 21:00-5:00, in uscita per chi proviene da Milano. Dalle 21:00 di mercoledì 1 alle 5:00 di giovedì 2 ottobre, invece, la chiusura sarà in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia; dalle 21:00 di venerdì 3 alle 5:00 di sabato 4 ottobre, invece, in uscita per chi proviene da Brescia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: autostrada - programmate
Programma delle chiusure autostradali in Liguria nella settimana dal 22.09 al 28.09 Per consultare le chiusure in tempo reale potete andare sul seguente sito: Previsioni chiusure sito autostrade #genova #liguria #traffic #traffico #autostrada #viabilità #viabilita - facebook.com Vai su Facebook
Tratti chiusi e modifiche alle viabilità in autostrada: il programma dei lavori nel Padovano https://ift.tt/aPlz6Dv https://ift.tt/sbDZFde - X Vai su X
Autostrada A4, da lunedì 29 chiusure notturne ai caselli di Bergamo e Dalmine - Chiusure notturne, dal 29 settembre al 4 ottobre, per lavori di pavimentazione ai caselli sull'A4 di Bergamo e Dalmine. Scrive ecodibergamo.it
Lavori sulle autostrade, raffica di chiusure in Toscana. La mappa dei cantieri da evitare - Gli interventi più impattanti saranno le chiusure di interi tratti: Calenzano- Riporta lanazione.it