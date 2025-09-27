Autostrada A11 | chiusure notturne del tratto Pistoia-Montecatini Terme
In alternativa si consiglia, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pistoia, di seguire la SR435 e rientrare in A11 alla stazione di Montecatini Terme L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
In questa notizia si parla di: autostrada - chiusure
Autostrada A1: chiusure notturne della stazione Monte San Savino
Autostrada A1: chiusure notturne delle stazioni Valdichiana e Impruneta
Autostrada A11: chiusure notturne delle stazioni Capannori e Prato est
Blocco programmato di un settore dell'Autostrada A12 Roma Civitavecchia. Il calendario delle chiusure e i percorsi alternativi Vai su Facebook
Autostrade: le chiusure notturne - Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di martedì 16 e mercoledì 17 settembre, con orario 22:00- Segnala gonews.it
Chiusure notturne della stazione dell’a1 Valdichiana - La chiusura della stazione autostradale dell'A1 Chiusi Chianciano Terme nella notte tra mercoledì 12 e giovedì 13 febbraio ... Secondo sienafree.it