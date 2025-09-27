Automobilisti intrappolati nel sottopasso allagato salvati dai poliziotti

Quando si sono resi conto che c’erano persone in difficoltà non si sono tirati indietro. Hanno affrontato le acque del Seveso che lo scorso lunedì avevano allagato le strade di Milano e hanno salvato due automobilisti che erano rimasti intrappolati in un sottopasso all’interno dei loro veicoli. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

