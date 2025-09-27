Autoarticolato incastrato chiuse via Perlasca e via Argine Polcevera
La mattinata di sabato 27 settembre 2025 inizia con alcuni problemi alla viabilità tra Campi e la Val Polcevera. Intorno alle ore 6:20 la polizia locale ha segnalato la chiusura di via Argine Polcevera e via Perlasca fino a Campi a causa di un autoarticolato rimasto incastrato.Il traffico viene. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
In questa notizia si parla di: autoarticolato - incastrato
SI INCASTRA TRA CHIESA E BAR....INARRESTABILE TREVISO. Ieri ad Asolo, un autoarticolato, si è incastrato tra via Foresto del Casonetto e via Foresto di Pagnano, lungo la strada che porta al Cipriani. A causare il malinteso, un indirizzo di sede legale sca - facebook.com Vai su Facebook
I vigili del fuoco di Ala sono impegnati da tutto il pomeriggio per sbloccare un camion rimasto incastrato sulla strada della Sega di Ala, che è per ora chiusa al traffico. - X Vai su X