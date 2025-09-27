Autoarticolato incastrato chiuse via Perlasca e via Argine Polcevera

La mattinata di sabato 27 settembre 2025 inizia con alcuni problemi alla viabilità tra Campi e la Val Polcevera. Intorno alle ore 6:20 la polizia locale ha segnalato la chiusura di via Argine Polcevera e via Perlasca fino a Campi a causa di un autoarticolato rimasto incastrato.Il traffico viene. 🔗 Leggi su Genovatoday.it