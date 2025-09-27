Auto in fiamme sulla provinciale ad Ariano Irpino | paura ma nessun ferito

Avellinotoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ARIANO IRPINO – Momenti di paura lungo la strada provinciale 10, al confine con Savignano Irpino, dove una Fiat Punto ha preso improvvisamente fuoco. Alla guida del veicolo un anziano proveniente da un comune del Foggiano, diretto da un elettrauto per verificare alcune anomalie della sua auto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: auto - fiamme

Incendio in strada: auto in fiamme e paura, traffico impazzito

Incendio a Santa Croce, auto distrutte dalle fiamme: si allunga l’ombra del dolo

Vacanza in famiglia finisce in tragedia, mamma, papà e figli piccoli morti tra le fiamme della loro auto

auto fiamme provinciale arianoAriano: principio d'incendio e in pochi minuti auto divorata dalle fiamme - L'articolo Ariano: principio d'incendio e in pochi minuti auto divorata dalle fiamme proviene da OttoPagine. msn.com scrive

Corpo carbonizzato in auto in fiamme nell'Avellinese - Il corpo carbonizzato di un cinquantenne di Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, è stato trovato nel pomeriggio all'interno di un'auto in fiamme a Breccelle, una località boschiva ai margini ... Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Auto Fiamme Provinciale Ariano