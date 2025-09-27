Auto in fiamme sulla provinciale ad Ariano Irpino | paura ma nessun ferito
ARIANO IRPINO – Momenti di paura lungo la strada provinciale 10, al confine con Savignano Irpino, dove una Fiat Punto ha preso improvvisamente fuoco. Alla guida del veicolo un anziano proveniente da un comune del Foggiano, diretto da un elettrauto per verificare alcune anomalie della sua auto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
