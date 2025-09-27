Auto fuori controllo sulla provinciale | due giovani cugini perdono la vita

FRANCAVILLA FONTANA - Terribile incidente nel pomeriggio di oggi, sabato 27 settembre, sulla strada provinciale 27 che collega Francavilla Fontana a Ceglie Messapica dove due persone hanno perso la vita. Si tratta di due giovani cugini. Una sola auto coinvolta, una Fiat Punto, gli occupanti. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

