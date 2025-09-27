Auto fugge all’alt dei carabinieri a Castelfranco Veneto un morto durante l' inseguimento

Un giovane è morto e un altro è rimasto ferito dopo che la loro auto è fuggita all’alt dei carabinieri andando a schiantarsi, durante un inseguimento, prima contro un palo dell’illuminazione e poi contro un albero. L’incidente è avvenuto in serata a Sant'Andrea Oltre Muson, una frazione di Castelfranco Veneto (Treviso). Le vittime sono un trevigiano di 27 anni, che sedeva accanto al conducente,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Auto fugge all’alt dei carabinieri a Castelfranco Veneto, un morto durante l'inseguimento

