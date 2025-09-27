Auto a grande velocità si ribalta nel Trevigiano | un morto e un ferito

(Adnkronos) – Un 27enne è morto e un 37enne è rimasto ferito gravemente in un incidente stradale a Castelfranco Veneto in provincia di Treviso. I due si trovavano a bordo di un'auto, che è finita contro un palo e poi si è ribaltata. Da una ricostruzione dei carabinieri, l'auto poco prima era passata a forte . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com