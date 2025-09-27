ausiliarie socio assistenziali finito il corso a busto garolfo in venti pronte per il lavoro

Hanno appena finito il corso e sono già quasi tutte pronte a entrare nel mondo del lavoro: ha avuto successo il corso per Ausiliario socio-assistenziale realizzato mettendo insieme contributo pubblico e privato e coinvolgendo Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, Comune di Busto Garolfo, Fondo Diamo Lavoro della Caritas Ambrosiana, parrocchia di Busto Garolfo e Olcella, Fondazione San Carlo, Fondazione Clerici e Casa di Cura San Remigio. Tutte queste realtà infatti hanno avuto un ruolo nei percorsi di formazione di oltre venti studentesse che nei giorni scorsi hanno ricevuto il diploma di fine corso in occasione di un evento pubblico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

