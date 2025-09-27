Auguri a Raffaello Paloscia | il decano dei giornalisti sportivi compie 97 anni
Firenze, 27 settembre 2025 – Buon compleanno a Raffaello Paloscia che compie 97 anni. Decano dei giornalisti sportivi e maestro per tanti colleghi, è tutt’oggi un appassionato punto di riferimento per il mondo dello sport e quello del giornalismo. Ha raccontato con raffinatezza e completezza grandi emozioni dello sport e non solo come i due scudetti della Fiorentina, i successi della Nazionale di calcio, le Olimpiadi e altre grandi manifestazioni internazionali con la capacità di spaziare con efficacia su varie discipline. Dopo l’esordio al Corriere dello Sport, nell’agosto del 1950, ha vissuto gran parte della carriera alla Nazione della quale è stato una delle firme più importanti e più apprezzate e della quale ha diretto la redazione sportiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it
