«Solitamente tendo a scegliere una fragranza in base alle situazioni e ai momenti, ma Devotion For Men Parfum è particolare: funziona bene nel periodo invernale, quando, nel suo essere avvolgente, si può accostare all'idea di una giacca o un cappotto, e sta bene d'estate, perché ricorda la sicilianità e con lei il mare, il sole». Michele Morrone è ancora una volta il volto e il primo contatto con una nuova creazione Devotion, la famiglia di profumi Dolce&Gabbana ideata in ogni sua uscita dal maestro profumiere francese Olivier Cresp, già famoso come autore dei tanti Light Blue pour femme dal 2001 a oggi.

© Gqitalia.it - Audacia, intensità e autentico spirito mediterraneo