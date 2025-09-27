Attitudine vincente Avellino formato Biancolino scalpita e sogna | Non fermiamoci
Dopo il successo per 2-0 contro la Virtus Entella, l’allenatore dell’Avellino Raffaele Biancolino ha elogiato l’atteggiamento dei suoi: “L’atteggiamento della squadra è quello che volevo: la voglia di far bene è evidente. Devo fare ancora una volta i complimenti ai miei ragazzi per come hanno. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: attitudine - vincente
