Attacco shock a Mattarella | Disonora la Repubblica Chi si scaglia contro il Capo dello Stato

Un caso che sta facendo molto discutere sui social e negli ambienti diplomatici è quello di Stefano Barazzetta, un dipendente delle Nazioni Unite che, dietro a un profilo apparentemente pacato su X (ex Twitter), ha pubblicato contenuti intrisi di odio, insulti e attacchi diretti a figure istituzionali italiane, fino ad arrivare al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. In un post poi cancellato, Barazzetta ha scritto: “Un vigliacco che disonora la Repubblica e la Costituzione. Questo sei, Mattarella”. Un’uscita gravissima, proprio nel giorno in cui il Capo dello Stato aveva lanciato un appello alla Flotilla per la sicurezza dei partecipanti e la tutela della missione umanitaria. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

