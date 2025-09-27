Attacco shock a Mattarella | Disonora la Repubblica Chi si scaglia contro il Capo dello Stato
Un caso che sta facendo molto discutere sui social e negli ambienti diplomatici è quello di Stefano Barazzetta, un dipendente delle Nazioni Unite che, dietro a un profilo apparentemente pacato su X (ex Twitter), ha pubblicato contenuti intrisi di odio, insulti e attacchi diretti a figure istituzionali italiane, fino ad arrivare al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. In un post poi cancellato, Barazzetta ha scritto: “Un vigliacco che disonora la Repubblica e la Costituzione. Questo sei, Mattarella”. Un’uscita gravissima, proprio nel giorno in cui il Capo dello Stato aveva lanciato un appello alla Flotilla per la sicurezza dei partecipanti e la tutela della missione umanitaria. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: shock - mattarella
#ottoemezzo Italo Bocchino condivide le parole di Mattarella e Meloni sulla missione della Global Flotilla - facebook.com Vai su Facebook
Visita Ufficiale nella Repubblica di Slovenia, il Presidente Mattarella incontra la Presidente Nataša Pirc Musar - X Vai su X
Flotilla, l'assalto del dipendente Onu a Mattarella: “Vigliacco che disonora la Repubblica e la costituzione” - “Un vigliacco che disonora la Repubblica e la costituzione. Come scrive iltempo.it
“Mattarella? Vigliacco che disonora la Repubblica”: bufera su un dipendente Onu - Un dipendente Onu insulta il presidente Sergio Mattarella: "Vigliacco che disonora la Repubblica". Si legge su newsmondo.it