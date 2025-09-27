Attacchi imminenti o negoziati | le ipotesi sulla crociata di Trump contro Maduro Così gli Usa spingono Caracas verso Pechino e Mosca

Fonti di Washington parlano al New York Times di attacchi imminenti contro il Venezuela con la finalità di rovesciare “in un modo o nell’altro” il presidente Nicolás Maduro, ma c’è chi ritiene improbabile la caduta della Revolución Bolivariana, che finora si è dimostrata resiliente ai colpi di mano. L’analisi è dell’ Atlantic Council, che sottolinea come “la pressione” della Casa Bianca “deve essere vincolata a un tavolo di trattativa con obiettivi chiari”. Inizia qui il problema, negli obiettivi dell’amministrazione Trump, che assedia militarmente il Venezuela mentre ne compra il petrolio. Il dispiegamento di otto navi, sei F-35, droni e 4. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

