ATP Tokyo 2025 | Alcaraz c’è e batte Bergs avanti anche Rune Darderi out
Si completa la giornata dedicata alla conclusione degli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Tokyo, il Japan Open che si gioca al popolare Ariake Coliseum, uno degli impianti più iconici del tennis moderno. Si chiude la parabola di presenza italiana, non quella dell’attuale numero 1 del mondo, come andiamo a scoprire. C’erano timori per Carlos Alcaraz, che ieri non si era allenato dopo il problema avuto contro l’argentino Sebastian Baez. Alla fine, però, in campo ci va e lo fa tutto sommato alla sua maniera, superando per 6-4 6-3 il belga Zizou Bergs, che pure parte un pochino meglio, ma spesso può poco contro la pressione che mette il murciano. 🔗 Leggi su Oasport.it
