Atp Pechino Sinner vince contro Atmane in tre set

Lettera43.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner ha battuto il francese Terence Atmane  agli ottavi di finale dell’ Atp di Pechino. La vittoria è arrivata in tre set con il punteggio di 6-4, 5-7 e 6-0, con l’avversario che nel terzo set è crollato per un dolore all’inguine. L’altoatesino vola così ai quarti dove dovrà affrontare l’ungherese Fábián Marozsán.   Articolo completo: dal blog Lettera43. 🔗 Leggi su Lettera43.it

