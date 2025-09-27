atp pechino sinner vince contro atmane in tre set

Jannik Sinner ha battuto il francese Terence Atmane agli ottavi di finale dell’ Atp di Pechino. La vittoria è arrivata in tre set con il punteggio di 6-4, 5-7 e 6-0, con l’avversario che nel terzo set è crollato per un dolore all’inguine. L’altoatesino vola così ai quarti dove dovrà affrontare l’ungherese Fábián Marozsán. Articolo completo: dal blog Lettera43. 🔗 Leggi su Lettera43.it

