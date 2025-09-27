Atp Pechino Sinner fatica ma batte Atmane in tre set
Non è stata la solita gara sciolta e vittoria netta a cui siamo abituati ma Jannik Sinner ha comunque avuto la meglio contro Terence Atmane con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-0 in due ore e 21 minuti con il francese fermato dai crampi negli ultimi game del terzo set. L'altotesino, finale a parte, ha faticato più del dovuto e del previsto forse perché, come aveva preannunciato nei giorni scorsi, ha iniziato alcune sperimentazioni per variare un po' il suo tennis anche a costo di commettere qualche errore e così ha fatto. C'è stata qualche variazione evidente come alcuni attacchi sotto rete o qualche palla corta di più rispetto al solito ma soprattutto nel secondo set Sinner ha subìto l'avversario in stato di grazia che non ha sbagliato nulla e lo ha messo sotto in più occasioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: pechino - sinner
Jannik Sinner parteciperà al torneo di Pechino dopo gli US Open 2025: l’annuncio del n.1 del mondo
Sinner, come festeggia il compleanno? “Voglio una macchina”. E a Pechino ci sarà
Chi affronterà Sinner nell’ATP di Pechino 2025? La entry-list: assente Alcaraz, possibile rivincita con Musetti
Atp Pechino in diretta, Sinner in campo per gli ottavi di finale contro Atmane - X Vai su X
Jannik #Sinner in campo domani a Pechino: il programma degli italiani di sabato 27 settembre - facebook.com Vai su Facebook
Atp Pechino, Sinner fatica ma batte Atmane in tre set - Il campione altoatesino la spunta contro il francese Atmane con questo punteggio: 6- ilgiornale.it scrive
Atp Pechino - Sinner messo a dura prova da Atmane ma la spunta in tre set - Match di alti e bassi contro un ottimo francese, che si regala un terzo parziale ma finisce le energie per poter impensierire ulteriormente l'italiano ... Da tennisworlditalia.com