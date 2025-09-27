Non è stata la solita gara sciolta e vittoria netta a cui siamo abituati ma Jannik Sinner ha comunque avuto la meglio contro Terence Atmane con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-0 in due ore e 21 minuti con il francese fermato dai crampi negli ultimi game del terzo set. L'altotesino, finale a parte, ha faticato più del dovuto e del previsto forse perché, come aveva preannunciato nei giorni scorsi, ha iniziato alcune sperimentazioni per variare un po' il suo tennis anche a costo di commettere qualche errore e così ha fatto. C'è stata qualche variazione evidente come alcuni attacchi sotto rete o qualche palla corta di più rispetto al solito ma soprattutto nel secondo set Sinner ha subìto l'avversario in stato di grazia che non ha sbagliato nulla e lo ha messo sotto in più occasioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Atp Pechino, Sinner fatica ma batte Atmane in tre set