Atp Pechino 2025 Sinner in campo contro Atmane – La diretta

Jannik Sinner scende in campo per gli ottavi di finale dell’Atp Pechino 2025, torneo 500 che inaugura il tour asiatico del campione azzurro, n°2 del mondo. Il 24enne altoatesino, testa di serie n°1, gioca contro il francese Térence Atmane, n°68 del mondo. Chi vince se la vedrà con l’ungherese Fábián Marozsán, n°57 Atp, che ha eliminato il francese Alexandre Muller per 6-3 7-6. Agli ottavi del torneo ci sono anche altri due italiani: Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti che incontreranno rispettivamente lo statunitense Learner Tien e il francese Adrian Mannarino. Jannik Sinner sfida Térence Atmane – ottavi di finale Atp Pechino 2025 Inizio diretta: 270925 09:00 Fine diretta: 270925 12:00 09:04 270925 Sinner e Atmane si sono incontrati solo una volta in passato Sinner e Atmane si sono incontrati solo una volta in passato, al Masters 1000 di Cincinnati nel 2025, in semifinale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

