ATP di Pechino 2025 Sinner fatica ma poi vince con Atmane | arriva il pass per i quarti di finale

Cdn.ilfaroonline.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pechino, 27 settembre 2025 – Jannik Sinner conquista i quarti di finale di Pechino. Il tennista azzurro ha battuto oggi, sabato 27 settembre, il francese Terence Atmane, numero 68 del mondo, negli ottavi dell’Atp 500 cinese, imponendosi in tre set con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-0 in due ore e 21 di gioco. Al prossimo turno Sinner, tornato a Pechino per difendere la finale dello scorso anno, quando fu battuto all’ultimo atto del torneo da Alcaraz, impegnato a Tokyo, incontrerà l’ungherese Fabian Marozsan, vincente contro il francese Alexandre Muller. La partita. Sinner prova, come sempre, a imporre fin da subito il primo gioco e sembra riuscirci sembra particolari patemi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pechino - sinner

Jannik Sinner parteciperà al torneo di Pechino dopo gli US Open 2025: l’annuncio del n.1 del mondo

Sinner, come festeggia il compleanno? “Voglio una macchina”. E a Pechino ci sarà

Chi affronterà Sinner nell’ATP di Pechino 2025? La entry-list: assente Alcaraz, possibile rivincita con Musetti

atp pechino 2025 sinnerQuando gioca Sinner la prossima partita a Pechino? Giorno di riposo prima dei quarti: programma, avversario, tv - Jannik Sinner si è qualificato ai quarti di finale del torneo ATP 500 di Pechino, sconfiggendo il francese Terence Atmance con il punteggio di 6- Scrive oasport.it

atp pechino 2025 sinnerATP Pechino: un super Atmane viene piegato dai crampi. Sinner lo neutralizza in tre set - ATP | L'azzurro combatte, sfiancando l'avversario in poco meno di due ore e trenta. Come scrive ubitennis.com

Cerca Video su questo argomento: Atp Pechino 2025 Sinner