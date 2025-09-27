ATP di Pechino 2025 Sinner fatica ma poi vince con Atmane | arriva il pass per i quarti di finale

Pechino, 27 settembre 2025 – Jannik Sinner conquista i quarti di finale di Pechino. Il tennista azzurro ha battuto oggi, sabato 27 settembre, il francese Terence Atmane, numero 68 del mondo, negli ottavi dell’Atp 500 cinese, imponendosi in tre set con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-0 in due ore e 21 di gioco. Al prossimo turno Sinner, tornato a Pechino per difendere la finale dello scorso anno, quando fu battuto all’ultimo atto del torneo da Alcaraz, impegnato a Tokyo, incontrerà l’ungherese Fabian Marozsan, vincente contro il francese Alexandre Muller. La partita. Sinner prova, come sempre, a imporre fin da subito il primo gioco e sembra riuscirci sembra particolari patemi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it