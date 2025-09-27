Madrid, 27 settembre 2025 – Oggi a Madrid si respira un'aria diversa. La città si divide: da un lato il Real di Xabi Alonso, dall'altro l'Atletico di Simeone, è il giorno del derby. Le due squadre stanno attraversando un periodo decisamente diverso: il Real Madrid è l'unica squadra a punteggio pieno con 18 punti conquistati in 6 partite, 14 gol fatti e appena 3 subiti. Xabi Alonso ha trovato la quadra e sta demolendo tutti gli ostacoli che gli si palesano davanti. Anche in Europa, i blancos sono partiti con il piede giusto, vincendo 2-1 contro l'Olympique Marsiglia all'esordio. L'Atletico Madrid, invece, non ha iniziato altrettanto bene: i colchoneros hanno conquistato solo nove punti in sei gare e si trovano all'ottavo posto insieme al Betis. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Atletico-Real in tv e in streaming: dove vedere il derby di Madrid