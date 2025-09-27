I derby non possono mai essere considerati partite come le altre soprattutto quando vengono disputati in città dal DNA composto da passione e calore; in Spagna, dopo il Clasico, la partita più sentita è la stracittadina della capitale tra Atletico Madrid e Real Madrid. La sfida avrà luogo oggi 27 settembre alle 16.15 presso lo stadio Metropolitano, casa dei colchoneros guidati dal cholo Simeone; in Italia il match segnerà un momento importante dal punto di vista televisivo perchè vi sarà il debutto della Liga sui canali Mediaset (precisamente su Italia 1), che permetterà agli appassionati di calcio di seguire in chiaro una delle partite più attese dei vari campionati europei. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Atletico Madrid – Real Madrid: il derby della svolta