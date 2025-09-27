Atletico Madrid – Real Madrid | il derby della svolta

Sololaroma.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I derby non possono mai essere considerati partite come le altre soprattutto quando vengono disputati in città dal DNA composto da passione e calore; in Spagna, dopo il Clasico, la partita più sentita è la stracittadina della capitale tra Atletico Madrid e Real Madrid. La sfida avrà luogo oggi 27 settembre alle 16.15 presso lo stadio Metropolitano, casa dei colchoneros guidati dal cholo Simeone; in Italia il match segnerà un momento importante dal punto di vista televisivo perchè vi sarà il debutto della Liga sui canali Mediaset (precisamente su Italia 1), che permetterà agli appassionati di calcio di seguire in chiaro una delle partite più attese dei vari campionati europei. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

atletico madrid 8211 real madrid il derby della svolta

© Sololaroma.it - Atletico Madrid – Real Madrid: il derby della svolta

In questa notizia si parla di: atletico - madrid

Porto-Atletico Madrid (Amichevole, 03-08-2025 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici. I Dragoni si presentano ai loro tifosi

Newcastle-Atletico Madrid (Amichevole, 09-08-2025 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici

Atletico Madrid-Elche (sabato 23 agosto 2025 ore 19:30): formazioni, quote, pronostici. Pronto riscatto per i Colchoneros?

atletico madrid 8211 realAtletico-Madrid-Real Madrid LIVE - L'attesa è finita, scatta l'ora del derby: Atletico Madrid e Real Madrid arrivano alla resa dei conti. Riporta msn.com

atletico madrid 8211 realAtletico Madrid-Real Madrid in onda su Mediaset: come guardare la partita in streaming - Il meglio del campionato spagnolo disponibile per tutti gratuitamente in chiaro e in streaming: si apre con il derby tra Atletico Madrid e Real Madrid ... Si legge su libero.it

Cerca Video su questo argomento: Atletico Madrid 8211 Real