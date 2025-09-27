Atletico Madrid contro Real Madrid
2025-09-26 16:57:00 Il web non parla d’altro: Anteprima della partita per . Il Madrid Derby torna sabato sera come Atletico Madrid Welcome League Leaders Real Madrid al Metropolitano. Los Blancos arriva cercando di fare sette vittorie da sette a La Liga in questa stagione, dopo essersi già d’assalto chiaramente al vertice con 18 punti. Atletico, nel frattempo, si siede a metà tavolo dopo un’apertura incoerente, raccogliendo solo nove punti dalle loro prime sei partite. L’Atletico ha segnato un drammatico scontro infrasettimanale con Rayo Vallecano, trasformando un deficit di 2-1 in una vittoria per 3-2 grazie a una tripletta di Julian Alvarez. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
