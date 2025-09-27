Atletica weekend tricolore a Modena | in palio gli scudetti Allievi under 18
Dalla campionessa europea U20 Kelly Doualla ai giovani azzurri reduci dall’Eyof: due giorni di gare che uniscono talento e spirito di squadra. In programma anche le finali a Pescara, Mondovì, Agordo e Molfetta. È arrivato il momento clou della stagione giovanile: oggi e domani il campo di atletica di Modena ospita la Finale Oro dei Campionati di Società Allievi, con in palio gli scudetti under 18 maschili e femminili. Dodici club per categoria si sfidano in una competizione dove ogni piazzamento può rivelarsi decisivo. A difendere i titoli conquistati lo scorso anno ci sono le Fiamme Gialle Simoni al maschile e l’Atletica Studentesca Rieti Andrea Milardi al femminile. 🔗 Leggi su Sportface.it
