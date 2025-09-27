Atletica leggera Landini pronta a dominare la gara del peso
Sono gli ultimi fuochi dell’atletica in pista, con i campionati italiani per società allievi e nel prossimo week-end i campionati italiani cadetti. Oggi e domani ad Agordo, nel bellunese, presenti le formazioni allievi della Self e dell’ Atletica Reggio. Le reggiane gareggiano nella finale B che ovviamente non assegna lo scudetto nazionale: la Self ha maschi e femmine, Atletica Reggio solo i maschi. Spicca, nella Self, la presenza di Giulia Landini (foto) che dovrebbe dominare la gara del peso e ben figurare nel martello. Uno spettacolo da non perdere ci sarà a Modena dove si disputano gli stessi campionati, ma di Serie A: si potrà ammirare il nuovo fenomeno Kelly Doualla che lascia la velocità per cimentarsi nel salto in lungo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: atletica - leggera
Atletica leggera, buone prestazioni dei portacolori della Libertas ai campionati italiani Allievi di Rieti
Presentato ad Avellino il XXXVIII meeting internazionale di atletica leggera: un’edizione nel segno dei giovani e del rilancio nazionale
Atletica leggera, l'Italia ai Campionati Europei sarà rappresentata anche da Stefano Cecere
Gli atleti dell'#AeronauticaMilitare di diverse specialità, hanno partecipato ai recenti Campionati Mondiali di Atletica Leggera 2025 di Tokyo, onorando i colori dell'Italia e della Forza Armata. https://bit.ly/4gEHUj6 Foto di @atleticaitalia - X Vai su X
CAMPIONATI ITALIANI di ATLETICA LEGGERA FISDIR. 26/28 settembre 2025 Rovigo arriviamoooo!!! Mancano pochissime ore alla partenza, i nostri atleti sono pronti ed emozionati In bocca al lupo ragazzi #disabilitaintellettivarelazion - facebook.com Vai su Facebook
Atletica leggera. Landini pronta a dominare la gara del peso - Domani a Taneto dalle 9,15 c’è la 46ª marcialonga dal Buter e Furmai: distanze di km 21 (competitiva), ... sport.quotidiano.net scrive
Non era solo un caso, per l’atletica leggera italiana - I Mondiali appena conclusi hanno mostrato che, pur nella loro eccezionalità, gli ori alle Olimpiadi di Tokyo del 2021 furono solo l'inizio ... Secondo ilpost.it