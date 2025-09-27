Sono gli ultimi fuochi dell’atletica in pista, con i campionati italiani per società allievi e nel prossimo week-end i campionati italiani cadetti. Oggi e domani ad Agordo, nel bellunese, presenti le formazioni allievi della Self e dell’ Atletica Reggio. Le reggiane gareggiano nella finale B che ovviamente non assegna lo scudetto nazionale: la Self ha maschi e femmine, Atletica Reggio solo i maschi. Spicca, nella Self, la presenza di Giulia Landini (foto) che dovrebbe dominare la gara del peso e ben figurare nel martello. Uno spettacolo da non perdere ci sarà a Modena dove si disputano gli stessi campionati, ma di Serie A: si potrà ammirare il nuovo fenomeno Kelly Doualla che lascia la velocità per cimentarsi nel salto in lungo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Atletica leggera. Landini pronta a dominare la gara del peso