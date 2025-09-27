Atletica leggera Landini pronta a dominare la gara del peso

Sport.quotidiano.net | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono gli ultimi fuochi dell’atletica in pista, con i campionati italiani per società allievi e nel prossimo week-end i campionati italiani cadetti. Oggi e domani ad Agordo, nel bellunese, presenti le formazioni allievi della Self e dell’ Atletica Reggio. Le reggiane gareggiano nella finale B che ovviamente non assegna lo scudetto nazionale: la Self ha maschi e femmine, Atletica Reggio solo i maschi. Spicca, nella Self, la presenza di Giulia Landini (foto) che dovrebbe dominare la gara del peso e ben figurare nel martello. Uno spettacolo da non perdere ci sarà a Modena dove si disputano gli stessi campionati, ma di Serie A: si potrà ammirare il nuovo fenomeno Kelly Doualla che lascia la velocità per cimentarsi nel salto in lungo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

atletica leggera landini pronta a dominare la gara del peso

© Sport.quotidiano.net - Atletica leggera. Landini pronta a dominare la gara del peso

In questa notizia si parla di: atletica - leggera

Atletica leggera, buone prestazioni dei portacolori della Libertas ai campionati italiani Allievi di Rieti

Presentato ad Avellino il XXXVIII meeting internazionale di atletica leggera: un’edizione nel segno dei giovani e del rilancio nazionale

Atletica leggera, l'Italia ai Campionati Europei sarà rappresentata anche da Stefano Cecere

atletica leggera landini prontaAtletica leggera. Landini pronta a dominare la gara del peso - Domani a Taneto dalle 9,15 c’è la 46ª marcialonga dal Buter e Furmai: distanze di km 21 (competitiva), ... sport.quotidiano.net scrive

atletica leggera landini prontaNon era solo un caso, per l’atletica leggera italiana - I Mondiali appena conclusi hanno mostrato che, pur nella loro eccezionalità, gli ori alle Olimpiadi di Tokyo del 2021 furono solo l'inizio ... Secondo ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Atletica Leggera Landini Pronta