In attesa di vedere in azione domani nel salto in lungo la stella emergente della velocità femminile italiana Kelly Doualla, sono arrivati degli spunti interessanti anche durante la prima giornata dei Campionati Italiani Societari allievi 2025. Nel corso del day-1 della finale Oro di Modena è caduto infatti un primato nazionale giovanile nel settore lanci, oltre a qualche altro risultato degno di nota tra 100 e 400 metri. La copertina del sabato però è tutta per Mattia Bartolini, che ha dominato la scena sulla pedana emiliana realizzando la nuova miglior prestazione italiana Under 18 nel disco con 63. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Atletica, Daniele Inzoli sfreccia sui 100 a Modena. Cade un record italiano giovanile nel disco