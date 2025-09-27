Atalanta Champions e Milan | Juve tutto in 9 giorni Chi dovrà fare gli straordinari
Un trittico di partite, da oggi alla prossima pausa nazionali, che misurerà le ambizioni della squadra di Tudor in campionato e in Europa. Tra un inevitabile turnover e le scelte giuste da fare per ottenere il massimo ed evitare sovraccarichi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Dove vedere in tv PSG-Atalanta, Champions League calcio: orario, canale, streaming
Paris Saint Germain-Atalanta (Champions League, 17-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Ahanor si presenta all’Atalanta: «Umiltà e lavoro per crescere. Per me è un grande sogno giocare la Champions League»
Juventus-Atalanta, due squadre in costruzione. A Torino per trovare il ritmo giusto verso la Champions - I nerazzurri tornano in Piemonte una settimana dopo la vittoria sul Torino per 3- Lo riporta bergamo.corriere.it